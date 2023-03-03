Розкрито зовнішній вигляд нового родстера AC Cobra GT, повний дебют якого відбудеться у квітні. Двомісний автомобіль матиме під капотом V8 з 654 кінськими силами.

Ця машина дуже схожа на звичну Shelby Cobra, але це цілком новий родстер AC Cobra GT від британської компанії AC Cars.

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З першого погляду можна подумати, що представлений тут автомобіль — це справжня Shelby Cobra 1960-х років. Але фактично, це новий AC Cobra від британської компанії AC Cars під назвою GT Roadster.

Презентація запланована на квітень, але з декількома зображеннями, які показують автомобіль з усіх аспектів, уяві залишається небагато. Овальна решітка радіатора, круглі фари, довгий капот і фантастично розширені колісні арки виглядають майже так само, як Cobra 1960-х років. Крім великих коліс і дзеркал у колір кузова, мало причин вважати, що це насправді новий автомобіль.

Однак, придивившись уважно, ви побачите сучасні штрихи. Рама вітрового скла набагато товща, а дверні ручки розташовані врівень. Помітне вуглецеве волокно окреслює великі крила та панелі коромисел. Круглі фари оснащені світлодіодними денними лампами. Третій стоп-сигнал видно позаду салону. І хоча ми не маємо чіткого огляду салону, є сучасне кермо з комбінацією аналогових і цифрових дисплеїв.

5,0-літровий двигун V8 Ford з наддувом вироблятиме 654 кінські сили та 780 Нм крутного моменту. Ця потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту механічну або 10-ступінчасту автоматичну коробку передач.

AC Cars каже, що GT Roadster може розганятися до 100 км/год за 3,4 секунди. Загалом родстер без даху розвиватиме 440 км на годину. Враховуючи масивні гальма та конкретну згадку про гоночну настройку підвіски, ми підозрюємо, що AC Cars матиме гарну керованість. Сподіваємося, ми дізнаємося про це більше, коли буде повне розкриття в квітні.

Новинка наразі доступна для замовлення покупцям у всьому світі. Ціни залежать від регіону, але на батьківщині AC Cars у Великобританії вони починаються з 340 тисяч доларів.