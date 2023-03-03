Раскрыт внешний вид нового родстера AC Cobra GT, полный дебют которого состоится в апреле. Двухместный автомобиль будет под капотом V8 с 654 лошадиными силами.

Эта машина очень похожа на привычную Shelby Cobra, но это совершенно новый родстер AC Cobra GT от британской компании AC Cars.

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С первого взгляда можно подумать, что представленный здесь автомобиль – это настоящая Shelby Cobra 1960-х годов. Но фактически это новый AC Cobra от британской компании AC Cars под названием GT Roadster.

Презентация запланирована на апрель, но с несколькими изображениями, показывающими автомобиль по всем аспектам, воображению остается немного. Овальная радиаторная решетка, круглые фары, длинный капот и фантастически расширенные колесные арки выглядят почти так же, как Cobra 1960-х годов. Помимо больших колес и зеркал в цвет кузова, мало причин считать, что это действительно новый автомобиль.

Однако, присмотревшись внимательно, вы увидите современные штрихи. Рама ветрового стекла намного толще, а дверные ручки расположены заподлицо. Заметное углеродное волокно обрисовывает большие крылья и панели коромысел. Круглые фары снабжены светодиодными дневными лампами. Третий стоп-сигнал виден позади салона. И хотя у нас нет четкого обзора салона, есть современный руль с комбинацией аналоговых и цифровых дисплеев.

5,0-литровый двигатель V8 Ford с наддувом будет производить 654 лошадиные силы и 780 Нм крутящего момента. Эта мощность передается на задние колеса через 6-ступенчатую механическую или 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

AC Cars говорит, что GT Roadster может разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды. В общей сложности родстер без крыши будет развивать 440 км в час. Учитывая массивные тормоза и конкретное упоминание о гоночной настройке подвески, мы подозреваем, что AC Cars будет иметь хорошую управляемость. Надеемся, мы узнаем об этом больше, когда будет полное раскрытие в апреле.

Новинка доступна для заказа покупателям во всем мире. Цены зависят от региона, но на родине AC Cars в Великобритании они начинаются с 340 тысяч долларов.