Найменший автомобіль у світі випустить швейцарська компанія.

Смішний мікроавтомобіль BMW Isetta, в якого передня панель також є дверима, отримала нове життя.

Швейцарська компанія Micro Mobility Systems в 2016 році показала на автосалоні в Китаї прототип автомобільчика під назвою Microlino. А вже весною цього року його почнуть виготовляти в Італії.

Машинка по суті є квадроциклом, але електричним. Завдяки 20-сильному мотору вона розганяється до 50 км/год всього за 5 секунд. Максимальна швидкість Microlino обмежена 90 км/год.

Цікаво, що на замовлення Microlino може комплектуватись другим рядом сидінь – для дітей. Хоча навіть їм там буде тісно.

Існує дві версії електромобіля Microlino – з восьмикіловатною батареєю і запасом ходу у 120 км та 14,4 кВт*год з пробігом у цілих 215 км. Вартість машинки починається від 12 тисяч євро. Вже зібрано більше 4500 замовлень.

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В довжину автомобільчик має всього 2,43 м, в ширину – 1,5 м.

Спереду також може сісти двоє дорослих. Якщо заднього ряду нема, багажник вміщає 300 л поклажі.

Бокові дзеркала розміщені в одному блоці з фарами.

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Дивіться відео мікрокара Microlino