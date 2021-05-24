Італійський автомобільний стартап Kimera Automobili представив рестомод Evo37 - сучасне переосмислення ралійного купе Lancia 037 першої половини вісімдесятих.

Lancia 037 була першим автомобілем, створеним за правилами ралійної групи B, який набрав чинності в 1982 році. Його розробка йшла в дуже стислі терміни - від пуску проекту в травні 1980 року до будівлі першого дослідного зразка в листопаді минуло лише шість місяців.

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При цьому потрібно було не тільки спроектувати ралійний автомобіль: за правилами потрібно виготовити і сертифікувати 200 машин для доріг загального користування.

Це зумовило просту і елегантну конструкцію автомобіля: розробники з фірми Abarth схилялися до перевірених, технологічним і надійним рішенням. За основу взяли центральну частину кузова від середньомоторного купе Lancia Beta Monte Carlo, до якої приварили трубчасті підрамники з двоважільними підвісками.

У базі поздовжньо розмістили перевірений 16-клапанник від Fiat 131 Abarth з чавунним блоком, доповнений приводним нагнітачем Volumex: в залежності від модифікації він розвивав 205-325 кінських сил. Коробка передач - масова, ZF 5DS25.

Заводська команда Lancia Martini виступала на цій машині в чемпіонаті світу з ралі протягом п'яти сезонів, з 1982 по 1986 рік. За цей час Lancia 037 принесла італійській команді шість перемог на етапах WRC і один чемпіонський титул в заліку виробників.

Lancia 037 стала останнім задньоприводним автомобілем, яий досяг успіху на вищому рівні - в чемпіонаті світу з ралі (після наступила епоха повного приводу). І, мабуть, найкрасивішим автомобілем “групи Б” - його зовнішність розробляли в ательє Pininfarina.

Нова Lancia 037

Kimera Evo37 - не просто зовнішня імітація легендарної Лянчи. По суті, творці рестомода розвинули вихідну конструкцію 80-х років.

Наприклад, справжню Лянчу 037 будували на основі серійного купе Lancia Beta Monte Carlo: від нього запозичили центральну частину кузова, до якого спереду і ззаду приварювали оригінальні трубчасті підрамники з підвісками. У “Кімерія” підрамники розвинули і з'єднали між собою, створивши повноцінну просторову раму. А сам кузов скоротили до мінімуму, зберігши від нього лише кілька приварних елементів - підлогу, отвори дверей, рамку лобового скла, фрагмент даху. Шасі готують в невеликій майстерні Bonetto CV поблизу Турина.

Зберегли і архітектуру підвісок, на задній осі - з двома амортизаторами на колесо. Але геометрія переглянута, важелі виточені з алюмінію, амортизатори - сучасні Öhlins, зібрані на фірмі Andreani Group. Гальма - c моноблоковими чотирьохпоршневими супортами Brembo і дисками діаметром 365 міліметрів з алюмінієвою маточиною. Колеса діаметром 18 дюймів спереду і 19 ззаду. Доведенням їздових властивостей займався відомий ралліст Мікі Бьязіон, що починав свою кар'єру в команді Lancia.

Двигун в основі своїй теж колишній - чотирициліндровий мотор 232 AR4 конструкції Ауреліо Лампреді. Але Клаудіо Ломбарді, по суті, розробив його заново: збільшив робочий об'єм до 2,2 літра і забезпечив двигун витонченої системою наддуву з турбіною і об'ємним нагнітачем. За образом і подобою мотора від ралійної Lancia Delta S4, який розробляв все той же Ломбарді! До речі, дослідні зразки того двигуна відточували якраз на Лянчі 037.

За виготовлення, складання і випробування двигуна відповідала відома майстерня Italtecnica. Точні характеристики поки не оголошені: відомо, що потужність перевищує 500 кінських сил, максимальний крутний момент - близько 550 Нм. Незвичайний двигун працюватиме в парі з перевіреною коробкою передач Graziano L140 від Lamborghini Gallardo.

В цілому планується випустити 37 екземплярів відродженого купе вартістю 480 тисяч євро, причому 11 автомобілів вже замовлені. Не виключено, що частина автомобілів отримає повний привід. Ціни на оригінальну Lancia 037 на аукціонах в останні роки коливаються близько 700 тисяч євро.