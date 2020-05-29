Італійська марка переживає не найкращі часи, маючи в лінійці лише одну машину, однак, саме завдяки їй, все ще тримається на плаву.

Історія марки Lancia сповнена сумних епізодів і зараз вона переживає один з них. Тим не менш, дещо застарілий непоказний хетчбек Ypsilon, якимось чином, минулого року продавався у Європі краще, ніж увесь модельний ряд Alfa Romeo з п’яти машин. Тому для нього підготували нову версію, котра більше відповідає сучасним трендам.

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Зважаючи на становище Lancia, нема нічого дивного у тому, що перший в історії марки гібрид дебютував без зайвої помпезності. Новинка під назвою Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic вже доступна для замовлення в Італії у трьох комплектаціях.

На створення власного гібридного агрегата у Lancia бракує коштів, тож його запозичили у братнього бренду Fiat – трициліндровий літровий мотор Firefly, 12-вольтовий пусковий генератор (BSG) і компактний літій-іонний акумулятор можна також зустріти під капотом Fiat 500 та Panda. Комбінований агрегат забезпечує віддачу у 69 к.с. і 92 Нм крутного моменту.

Фото: Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic / Lancia

Новий агрегат забезпечує Ypsilon кращу енергоефективність та екологічність: споживання пального у змішаному циклі становить 4,0 – 4,1 л/100 км, а викиди CO2 – 90 – 92 г/км, що майже на чверть краще, ніж у попередньої версії Ypsilon з мотором 1.2.



Базова модель Lancia Ypsilon в Італії коштує 14 450 євро, проміжна обійдеться у 15 750, а топове виконання оціненюється у 16 400 євро.

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