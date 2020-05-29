Итальянская марка переживает не лучшие времена, имея в линейке только одну машину, однако, именно благодаря ей, все еще держится на плаву.

История марки Lancia полна печальных эпизодов и сейчас она переживает один из них. Тем не менее, несколько устаревший невзрачный хэтчбек Ypsilon, каким-то образом, в прошлом году продавался в Европе лучше, чем весь модельный ряд Alfa Romeo из пяти машин. Поэтому для него подготовили новую версию, которая больше соответствует современным трендам.

Также интересно: Fiat представил новый электрокар 500e с запасом хода в 320 км

Учитывая положение Lancia, нет ничего странного в том, что первый в истории марки гибрид дебютировал без лишней помпезности. Новинка под названием Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic уже доступна для заказа в Италии в трех комплектациях.

На создание собственного гибридного агрегата в Lancia не хватает средств, поэтому его позаимствовали у братского бренда Fiat – трехцилиндровый литровый мотор Firefly, 12-вольтовый пусковой генератор (BSG) и компактный литий-ионный аккумулятор можно встретить под капотом Fiat 500 и Panda. Комбинированный агрегат обеспечивает отдачу в 69 л.с. и 92 Нм крутящего момента.

Фото: Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic / Lancia

Новый агрегат обеспечивает Ypsilon лучшую энергоэффективность и экологичность: расход топлива в смешанном цикле составляет 4,0-4,1 л/100 км, а выбросы CO2 – 90-92 г/км, что почти на четверть лучше, чем в предыдущей версии Ypsilon с мотором 1.2.

Базовая модель Lancia Ypsilon в Италии стоит 14 450 евро, промежуточная обойдется в 15 750, а топовое исполнение оциненюеться в 16400 евро.

Смотрите также: Volkswagen Nivus: самый маленький кросс-купе немецкой марки представлен официально