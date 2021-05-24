Итальянский автомобильный стартап Kimera Automobili представил рестомод Evo37 - современное переосмысление раллийного купе Lancia 037 первой половины восьмидесятых.

Lancia 037 была первым автомобилем, созданным по правилам раллийной группы B, который вступил в силу в 1982 году. Его разработка шла в очень сжатые сроки – от пуска проекта в мае 1980 года до строительства первого опытного образца в ноябре прошло всего шесть месяцев.

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При этом нужно было не только спроектировать раллийный автомобиль: по правилам нужно изготовить и сертифицировать 200 машин для дорог общего пользования.

Это обусловило простую и элегантную конструкцию автомобиля: разработчики из фирмы Abarth склонялись к проверенным, технологическим и надежным решением. За основу взяли центральную часть кузова от среднемоторного купе Lancia Beta Monte Carlo, к которой приварили трубчатые подрамники с двухрычажными подвесками.

В базе продольно разместили проверенный 16-клапанный от Fiat 131 Abarth с чугунным блоком, дополненный приводным нагнетателем Volumex: в зависимости от модификации он развивал 205-325 лошадиных сил. Коробка передач – массовая, ZF 5DS25.

Заводская команда Lancia Martini выступала на этой машине в чемпионате мира по ралли в течение пяти сезонов, с 1982 по 1986 год. За это время Lancia 037 принесла итальянской команде шесть побед на этапах WRC и один чемпионский титул в зачете производителей.

Lancia 037 стала последним заднеприводного автомобиля, который преуспел на высшем уровне – в чемпионате мира по ралли (после наступила эпоха полного привода). И, пожалуй, самым красивым автомобилем "группы Б" – его внешность разрабатывали в ателье Pininfarina.

Новая Lancia 037

Kimera Evo37 – не просто внешняя имитация легендарной Лянчи. По сути, создатели рестомода развили исходную конструкцию 80-х годов.

Например, настоящую Лянчу 037 строили на основе серийного купе Lancia Beta Monte Carlo от него позаимствовали центральную часть кузова, к которому спереди и сзади приваривали оригинальные трубчатые подрамники с подвесками. В "Киммерия" подрамники развили и соединили между собой, создав полноценную пространственную раму. А сам кузов сократили до минимума, сохранив от него лишь несколько приварных элементов – пол, проемы дверей, рамку лобового стекла, фрагмент крыши. Шасси готовят в небольшой мастерской Bonetto CV близ Турина.

Сохранили и архитектуру подвесок, на задней оси - с двумя амортизаторами на колесо. Но геометрия пересмотрена, рычаги выточенные из алюминия, амортизаторы - современные Öhlins, собранные на фирме Andreani Group. Тормоза - c моноблочными четырёхпоршневыми суппортами Brembo и дисками диаметром 365 миллиметров с алюминиевой ступицей. Колеса диаметром 18 дюймов спереди и 19 сзади. Доведением ездовых свойств занимался известный раллист Мики Бьязион, начинавший свою карьеру в команде Lancia.

Двигатель в основе своей тоже бывший – четырехцилиндровый мотор 232 AR4 конструкции Аурелио Лампреди. Но Клаудио Ломбарди, по сути, разработал его заново: увеличил рабочий объем до 2,2 литра и обеспечил двигатель изящной системой наддува с турбиной и объемным нагнетателем. По образу и подобию мотора от раллийной Lancia Delta S4, который разрабатывал все тот же Ломбарди! Кстати, опытные образцы того двигателя оттачивали как раз на Лянчи 037.

За изготовление, сборку и испытание двигателя отвечала известная мастерская Italtecnica. Точные характеристики пока не объявлены: известно, что мощность превышает 500 лошадиных сил, максимальный крутящий момент - около 550 Нм. Необычный двигатель будет работать в паре с проверенной коробкой передач Graziano L140 от Lamborghini Gallardo.

В целом планируется выпустить 37 экземпляров возрожденного купе стоимостью 480 000 евро, причем 11 автомобилей уже заказаны. Не исключено, что часть автомобилей получит полный привод. Цены на оригинальную Lancia 037 на аукционах в последние годы колеблются около 700 000 евро.