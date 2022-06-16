Учасники ретро-ралі змагаються з українськими прапорами та наклейками «підтримуємо Україну».

Як розповів активіст ретро-руху та організатор столичного фестивалю OldCarLand Вадим Навроцький, до організаторів Mille Miglia 2022 звернулися українські волонтери, які перебувають у Італії. Ті не змогли відмовити і тепер на усіх ретро-автомобілях з’явилися українські наліпки.

Більше того, деякі машини змагаються із синьо-жовтими прапорами, повідомляє ТопЖир.

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Mille Miglia – одна із найвідоміших гонок у світі. Її проводять у італійській провінції Брешія із 1927 року, а дистанція складає 1600 км (1000 миль — звідси і назва перегонів). Проте зараз вона перетворилася на ралі ретро-автомобілів.