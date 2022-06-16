Участники ретро-ралли соперничают с украинскими флагами и наклейками «поддерживаем Украину».

Как рассказал активист ретро-движения и организатор столичного фестиваля OldCarLand Вадим Навроцкий, к организаторам Mille Miglia 2022 обратились находящиеся в Италии украинские волонтеры. Те не смогли отказать, и теперь на всех ретро-автомобилях появились украинские наклейки.

Более того, некоторые машины соперничают с сине-желтыми флагами, сообщает ТопЖир.

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Mille Miglia – одна из самых известных гонок в мире. Ее проводят в итальянской провинции Брешия с 1927 года, а дистанция составляет 1600 км (1000 миль – отсюда и название гонки). Однако сейчас она превратилась в ралли ретро-автомобилей.