Гонка прошла в Литве, на ралли "Висагинас".

Гонка, фактически открывшая весенне-летний раллийный сезон в Балтии, имела 10 спецучастков общей протяженностью 54,46 км. Два финальных допа проходили в городе Висагинас в субботу 7 мая.

Экипаж Александра Салюка и Юлии Ефимовой, представлявший на этом соревновании Украину, столкнулся с несколькими сложностями. Измененный из-за форс-мажорных обстоятельств график выезда, долгая дорога и задержки на границе привели к тому, что наши представители прибыли в Висагинас только к вечеру в пятницу, что автоматически означало отсутствие предстартовых тестов. Фактически, первый раз за руль незнакомого автомобиля Салюк сел прямо перед выездом на старт.

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В таких условиях рассчитывать на то, что украинский ветеран с первых километров дистанции возглавит гонку, было бы наивно. Александр Петрович выбрал себе комфортный темп, который позволял гарантированно сохранить технику и не допускать критических ошибок. В этом режиме экипаж и провел гонку, финишировав на 22 позиции абсолютного зачета – то есть фактически в самой середине пелотона. Отметим при этом, что ближайшим из соперников Салюка на финише стал хорошо известный нашим болельщикам Каролис Кайрис, опередивший своего украинского коллегу всего на 4 секунды.

Интересно, что в этих соревнованиях Александр Петрович Салюк поставил новый рекорд среди всех украинских раллийных пилотов – на момент старта ему исполнилось 67 лет 7 месяцев и 15 дней! Можем только пожелать всем нынешним ралистам как украинским, так и мировым, аналогичного спортивного долголетия и возможности показывать высокие спортивные результаты как можно дольше.

Что касается общих результатов ралли “Висагинас”, то победу в абсолютном зачете достаточно предсказуемо одержал один из сильнейших литовских раллистов Доминикас Бутвилас, почти на минуту опередивший остальных преследователей. Напомним, что в прошлом году именно Бутвилас был главным соперником украинца Валерия Горбаня в борьбе за самые высокие награды литовского чемпионата – собственно, именно эти два пилота и заняли две первые строчки турнирной таблицы. Конечно, на продолжение этого спора мы все рассчитывали и в этом году – но теперь придется подождать до нашей победы над российскими захватчиками.