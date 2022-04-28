Александр Салюк-старший стартует 7 мая в ралли Rally Cup Visaginas.

Литовский автомобильный клуб Visagino AMSK решил организовать соревнование, благодаря которому можно было бы помочь украинцам, продолжающим защищать свою страну от российских захватчиков. Соревнование, которое получило название Rally Cup Visaginas, запланировано на 7 мая.

В ралли планируют стартовать такие известные спортсмены как Доминикас Бутвилас, Рамунас Чапкаускас, Гиедриус ​​Ноткус и другие представители литовского, латвийского, эстонского и польского раллийных чемпионатов.

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Одним из важных факторов, который поможет привлечь внимание общества к соревнованию, станет выступление легендарного украинского экипажа в составе Александра Салюка-старшего. Ожидается, что украинский экипаж сможет стартовать на автомобиле Mitsubishi Lancer Evo IX, который готова предоставить в этих целях команда 8000RPM Motorsport club.

Штурманом станет харьковская спортсменка Юлия Ефимова, которая в прошлом году присоединилась к киевскому коллективу. До этого Юлия в течение двух лет участвовала в соревнованиях Кубка Лиманов и чемпионата Украины.

Появление на международном соревновании легендарных украинских раллистов должно напомнить миру, что жизнь в Украине продолжается, а украинцы продолжают борьбу по всем направлениям, в том числе и в спорте.

Цель выступления экипажа Салюка и Ефимовой – не абсолютная победа. Несмотря на это, спортсмены тщательно готовятся к соревнованию уже две недели. Соревновательная дистанция ралли "Висагинас" – всего 54,4 боевых километра. Но совокупность факторов – новый штурман, незнакомый автомобиль, необычные дороги – превращает эту, казалось бы, "легкую прогулку" в серьезный вызов для пилота.