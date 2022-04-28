Олександр Салюк-старший стартує 7 травня в ралі Rally Cup Visaginas.

Литовський автомобільний клуб Visagino AMSK вирішив організувати змагання, завдяки якому можна було б допомогти українцям, які продовжують захищати свою країну від російських загарбників. Змагання, яке отримало назву Rally Cup Visaginas, заплановано на 7 травня.

В ралі планують стартувати такі відомі спортсмени, як Домінікас Бутвілас, Рамунас Чапкаускас, Гіедріюс Ноткус та інші представники литовського, латвійського, естонського та польського ралійних чемпіонатів.

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Одним з важливих чинників, який допоможе привернути увагу суспільства до змагання, може стати виступ легендарного українського екіпажу в складі Олександра Салюка-старшого. Очікується, що український екіпаж зможе стартувати на автомобілі Mitsubishi Lancer Evo IX, який готова надати з цією метою команда 8000RPM Motorsport club.

Штурманом стане харківська спортсменка Юлія Єфімова, яка минулоріч приєдналась до київського колективу. До цього Юлія протягом двох років брала участь у змаганнях Кубку Лиманів та чемпіонату України.

Поява на міжнародному змаганні легендарних українських ралістів мала би нагадати світові, що життя в Україні триває, а українці продовжують боротьбу на всіх напрямках, в тому числі й в спорті.

Мета виступу екіпажу Салюка та Єфімової не абсолютна перемога. Попри це, спортсмени ретельно готуються до змагання вже протягом двох тижнів. Змагальна дистанція ралі "Вісагінас" – всього 54,4 бойових кілометри. Але сукупність факторів – новий штурман, незнайомий автомобіль, незвичні дороги – перетворює цю, здавалося б, "легку прогулянку" у серйозний виклик для пілота.

До того ж всі три десятки учасників ралі, звичайно ж, розраховують не просто стартувати разом з легендарним українцем, але й випередити його. Тож сподіваємось на величезний досвід Олександра Петровича, який допоможе йому гідно представити Україну на цьому змаганні.