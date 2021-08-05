Рахунок 1:1.

Проти яких лиш автомобілів не виставляли на двобій Tesla – одних електрокари соромили, іншим програвали, хоча й значно рідше. Та “петролхеди”, схоже, не втомлюються вигадувати все нові й нові способи перевірки крутості Tesla. Ось одне з екстраординарних протистоянь: гусениці та дизельний мотор танка проти електромоторів і великих коліс Tesla Model X.

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Божевільна ідея належить ютуберам братам Добре з каналу Dobre Cars. Враховуючи популярність їхнього каналу, (понад 1 мільйон підписок), вони заробляють достатньо грошей, щоб дозволити собі колекцію автомобілів на мільйон доларів, яка включає Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari 488 Pista, Mclaren 720 та багато інших екзотичних автомобілів.

Звичайно, вони також володіють кількома моделями Tesla, включаючи X. Цей кросовер вони вирішили виставити на змагання проти справжнього військового танку. О, так, тепер у колекції братів також є танк. Розвідувальна бойова машина (Combat Vehicle Reconnaissance) або CVR є відносно легким військовим танком, завдяки алюмінієвій броні. Важить CVR близько 10 тонн, що набагато менше за 54-тонний M1A2 Abrams, який стоїть на озброєнні армії США. Однак у порівнянні з Tesla Model X це зовсім інша вагова категорія.

Танк не мав жодного шансу проти одного з найшвидших позашляховиків, коли їх виставили на заїзд на чверть милі, але не важко здогадатись, котрий з них вийшов переможцем у перетягуванні канату. Величезна сила навіть розірвала канат, який прикріпили до транспортних засобів, тож у другій спробі його замінили сталевим тросом. Хоча переможцем у перетягуванні вийшов танк, Model X показав неймовірно добру здатність протистояти його потужності. В якийсь момент кросовер навіть трохи зрушив танк, але коли танкіст втопив педаль газу в підлогу, у Tesla не залишилось шансів.