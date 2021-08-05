Счет 1:1.

Против каких только автомобилей не выставляли на поединок Tesla – одних электрокары стыдили, другим проигрывали, хотя и значительно реже. И "петролхеды", похоже, не устают придумывать все новые и новые способы проверки крутизны Tesla. Вот одно из экстраординарных противостояний: гусеницы и дизельный мотор танка против электромоторов и больших колес Tesla Model X.

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Безумная идея принадлежит ютуберам братьям Добре с канала Dobre Cars. Учитывая популярность их канала, (более 1 миллиона подписок), они зарабатывают достаточно денег, чтобы позволить себе коллекцию автомобилей на миллион долларов, которая включает Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari 488 Pista, Mclaren 720 и многие другие экзотические автомобили.

Конечно, они также обладают несколькими моделями Tesla, включая X. Этот кроссовер они решили выставить на соревнования против настоящего военного танка. О да, теперь в коллекции братьев также есть танк. Разведывательная боевая машина (Combat Vehicle Reconnaissance) или CVR является относительно легким военным танком, благодаря алюминиевой броне. Весит CVR около 10 тонн, что намного меньше 54-тонного M1A2 Abrams, который стоит на вооружении армии США. Однако по сравнению с Tesla Model X это совсем другая весовая категория.

Танк не имел никаких шансов против одного из самых быстрых внедорожников, когда их выставили на заезд на четверть мили, но не трудно догадаться, кто из них вышел победителем в перетягивании каната. Огромная сила даже разорвала канат, который прикрепили к транспортным средствам, поэтому во второй попытке его заменили стальным тросом. Хотя победителем в перетягивании вышел танк, Model X показал невероятно хорошую способность противостоять его мощности. В какой-то момент кроссовер даже немного сдвинул танк, но когда танкист втопил педаль газа в пол, в Tesla не оставалось шансов.