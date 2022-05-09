Перегони пройшли в Литві, на ралі "Вісагінас".

Гонка, яка фактично відкрила весняно-літній ралійний сезон в Балтії, мала 10 спецділянок загальною довжиною 54,46 км. Два фінальні допи проходили в місті Вісагінас в суботу 7 травня.

Екіпаж Олександра Салюка та Юлії Єфімової, який представляв на цьому змаганні Україну, зіштовхнувся зі кількома складнощами. Змінений через форс-мажорні обставини графік виїзду, довга дорога та затримки на кордоні призвели до того, що наші представники прибули до Вісагінаса лише надвечір в п’ятницю, що автоматично означало відсутність передстартових тестів. Фактично, перший раз за кермо незнайомого автомобіля Салюк сів просто перед виїздом на старт…

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За таких умов розраховувати на те, що український ветеран з перших кілометрів дистанції очолить гонку, було би наївно. Тож Олександр Петрович обрав собі комфортний темп, який дозволяв гарантовано зберегти техніку та не припускатись критичних помилок. В цьому режимі екіпаж і провів гонку, фінішувавши на 22-й позиції абсолютного заліку – тобто, фактично в самісінькій середині пелотону. Відзначимо при цьому, що найближчим з суперників Салюка на фініші став добре відомий нашим вболівальникам Кароліс Кайріс, який випередив свого українського колегу всього на 4 секунди.

Цікаво, що у цих змаганнях Олександр Петрович Салюк поставив новий рекорд серед всіх українських ралійних пілотів – адже на момент старту йому виповнилось 67 років 7 місяців та 15 днів! Можемо тільки побажати всім нинішнім ралістам, як українським, так і світовим, аналогічного спортивного довголіття та можливості показувати високі спортивні результати якомога довше.

Щодо загальних результатів ралі «Вісагінас», то перемогу в абсолютному заліку доволі передбачувано здобув один з найсильніших литовських ралістів Домінікас Бутвілас, який майже на хвилину випередив решту переслідувачів. Нагадаємо, що минулого року саме Бутвілас був головним суперником українця Валерія Горбаня в боротьбі за найвищі нагороди литовського чемпіонату – власне, саме ці двоє пілотів і посіли дві перші сходинки турнірної таблиці. Звісно ж, на продовження цієї суперечки ми всі розраховували і цього року – але наразі з цим доведеться почекати до нашої перемоги над російськими загарбниками.