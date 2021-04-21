У США легендарне купе Subaru Impreza 22B STi продали за $ 312 тисяч. Така ціна була досягнута в ході аукціону.

У США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer спортивне купе Subaru Impreza 22B STi 1998 року випуску з пробігом 40 тисяч кілометрів було продано за більш ніж значну суму, порівнянну з вартістю новенького суперкара Ferrari або Lamborghini. За підсумками торгів ціна склала 312 555 доларів.

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Спочатку автомобіль знаходився в Японії, а в США потрапив у 2020 році. Настільки висока ціна пояснюється тим, що купе Subaru Impreza 22B STi — це омологаційна версія ралійного автомобіля, з яким компанія у той час виступала в чемпіонаті світу з ралі. До того ж, тираж спецверсії для Японії був обмежений на позначці 400 пронумерованих примірників, хоча по факту було випущено 399 машин (був відсутній "нещасливий" номер 13).

Також було побудовано три купе спеціально для тодішніх гонщиків заводської команди Subaru — Коліна Макрея, Ніккі Гріст і Девіда Лапворта. А ще 24 додаткових автомобіля були зроблені для Великобританії (відомі як 22В Type UK).

Всі побудовані Subaru Impreza 22B STi були праворульними і забарвлювалися в синій колір World Rally Blue. Особливості конструкції — капот з алюмінію з додатковими вентиляційними отворами, розширені крила, регульоване антикрило на кришці багажника.

Проданий в США екземпляр має порядковий номер 156 у серії з 400 побудованих для Японії машин. У США автомобіль був імпортований в липні 2020 року.

Згідно з даними продавця, в січні 2021 року автомобіль пройшов технічне обслуговування з заміною ременя ГРМ і водяного насоса. Також була встановлена нова вихлопна система, а впускний колектор покрили захисної порошковою фарбою. Документи і квитанції по ремонту додавалися до авто при продажу.

Індекс 22B STi вказує на обсяг і тип двигуна: 22 позначає робочий об'єм 2,2 літра, а B — від Boxer, тобто горизонтально-опозитний. Цей мотор оснащено турбонаддувом, він видає 280 к.с. потужності і 363 Нм крутного моменту. Коробка передач — 5-ступінчаста "механіка", привід — повний.