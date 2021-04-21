В США легендарное купе Subaru Impreza 22B STi продали за $312 тысяч. Такая цена была достигнута в ходе аукциона.

В США на онлайн-аукционе Bring a Trailer спортивное купе Subaru Impreza 22B STi 1998 года выпуска с пробегом 40 тысяч километров было продано за более чем внушительную сумму, сравнимую со стоимостью новенького суперкара Ferrari или Lamborghini. По итогам торгов цена составила 312 555 долларов.

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Сначала автомобиль находился в Японии, а в США попал в 2020 году. Столь высокая цена объясняется тем, что купе Subaru Impreza 22b STi – это омологационная версия раллийного автомобиля, с которым компания в то время выступала на Чемпионате мира по ралли. К тому же, тираж спецверсии для Японии был ограничен на отметке 400 пронумерованных экземпляров, хотя по факту было выпущено 399 машин (отсутствовал "несчастливый" номер 13).

Также было построено три купе специально для бывших гонщиков заводской команды Subaru Колина Макрея, Никки Гриста и Дэвида Лапворта. А еще 24 дополнительных автомобиля были сделаны для Великобритании (известны как 22В Type UK).

Все построенные Subaru Impreza 22b STi были праворульными и окрашивались в синий цвет World Rally Blue. Особенности конструкции – капот из алюминия с дополнительными вентиляционными отверстиями, расширенные крылья, регулируемое антикрыло на крышке багажника.

Проданный в США экземпляр имеет порядковый номер 156 в серии из 400 построенных для Японии машин. В США автомобиль был импортирован в июле 2020 года.

Согласно данным продавца, в январе 2021 года автомобиль прошел техническое обслуживание с заменой ремня ГРМ и водяного насоса. Также была установлена новая выхлопная система, а впускной коллектор покрыли защитной порошковой краской. Документы и квитанции по ремонту прилагались к авто при продаже.

Индекс 22B STi указывает на объем и тип двигателя: 22 обозначает рабочий объем 2,2 литра, а B – от Boxer, то есть горизонтально-оппозитный. Этот мотор оснащен турбонаддувом, он выдает 280 л. с. мощности и 363 Нм крутящего момента. Коробка передач – 5-ступенчатая "механика", привод – полный.