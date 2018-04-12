Ґрати радіаторної решітки стали другим тізером від Lexus, що передвіщають майбутній седан. Перед цим фірма показала передню фару. Збираємо пазл.

Світова прем'єра Lexus ES сьомого покоління відбудеться на автосалоні у Пекіні наприкінці цього місяця. Японський бізнес-клас у Китаї став популярнішим, ніж у США – своєму першому цільовому ринку.

Японська компанія видає інформацію про новий седан малими дозами, та для тих, хто вміє збирати автомобілі, або хоча б пазли, це – не проблема. Зібравши до купи усі данні на цей час, про новий ES можна розказати вже чимало. Та й побачити майже повністю, завдяки шпигунським фото та тізерам.



Фото: Lexus ES 2019 модельного року (імовірно) / lexusenthusiast.com

Слідом за Camry новий Lexus ES буде збудований на модульній платформі TNGA, головною особливістю котрої є низький центр маси. Підвіска – стійки McPherson спереду і дворичажна система ззаду. Кузов стане більш жорстким, завдяки високому відсотку надміцних видів сталі у його конструкції.



Фото: Lexus ES 2019 модельного року (імовірно) / bestcarweb.jp

За неофіційними даними Lexus ES буде пропонуватись з чотирма двигунами: атмосферними “четвірками” 2.0 і 2.5, як у Camry (169 і 205 к.с. відповідно), потужним V6 3.5 (305 к.с.) і гібридною силовою установкою на 211 к.с. Трансмісія, ймовірніше за все – восьмиступінчатий “автомат” з приводом на передню вісь.



Фото: Lexus ES 2019 модельного року (імовірно) / bestcarweb.jp

Lexus ES дебютує в квітні, а у продаж на основних ринках надійде у кінці року. Ціни стануть відомі після презентації. Нинішня модель в Україні коштує від 43 700 доларів чи 1 133 000 гривень.

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