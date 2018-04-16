Компанія нарешті офіційно підтвердила інформацію, що довгий час ширилась ЗМІ - флагман японської марки отримає електричну силову установку. Можливо одну, а можливо - одразу три.

Lexus LS може отримати гібридну версію, повністю електричну або на паливних елементах. Не виключено, що японці запропонують усе й одразу.

Чутки про Lexus LS на водневих паливних елементах ходять у ЗМІ вже чотири роки. Нарешті головний інженер флагманського седану Тошио Асахі у інтерв’ю виданню GoAuto підтвердив, що проекти по трьом альтернативним силовим агрегатам вже “на столі”, маючи на увазі, що рішення буде прийнято найближчим часом. Асахі не дав жодних часових рамок.

Здогадки про те, що LS п'ятого покоління отримає водневу силову установку з’явились наприкінці 2014 року – тоді очікувалося, що модель отримає таку модифікацію у 2017 році. У 2015 році на Токійському автосалоні, Lexus продемонстрував концепт LF-FC, паливними елементами. Під час цього шоу виконавчий директор Lexus заявив, що потужність трансмісії FCEV потрапить у виробництво “швидше, ніж ви думаєте”. Наступного року стало відомо, що LF-FC готують до запуску у 2020 році.

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