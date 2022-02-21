Японським клієнтам, які схочуть купити позашляховик зараз, доведеться чекати на свій автомобіль чотири роки.

Слідом за Toyota Land Cruiser 300, новий Lexus LX викликав ажіотажний попит. А дефіцит мікрочіпів ще більше ускладнив ситуацію, тож виробник просто не здатен впоратись з обсягом для домашнього ринку. При цьому на ринках за межами Японії ситуація ще не дійшла до такої критичної межі.

Дізнайтесь також: Покупець Bugatti Chiron показав чек із шокуючими цінами додаткових опцій

Lexus оприлюднив заяву, в якій йдеться про затримки для деяких продуктів марки. “Через дефіцит запчастин, викликаний поширенням впливу коронавірусу в Південно-Східній Азії, наразі відбувається затримка виробництва для багатьох моделей транспортних засобів”, – йдеться у повідомленні виробника. Повідомлення дійсне для ринків Японії та сусідніх країн Азії. “Ми докладаємо зусиль, щоб максимально скоротити час доставки нашим клієнтам, і ми цінуємо ваше розуміння”, – додається у заяві.

Місяцем раніше подібну заяву оприлюднила материнська компанія Toyota стосовно нового Land Cruiser 300. Обидва позашляховики ділять платформу, трансмісію та деякі силові агрегати. Враховуючи такий тісний зв’язок між Lexus LX та Toyota Land Cruiser 300, затримки із виробництвом LX були досить передбачуваними.

За межами Японії старт продажів Lexus LX 2022 року запланований на перший квартал цього року. Відомі ціни для США, де новинка коштуватиме від 88 245 доларів. В Америці LX пропонуватимуть з єдиною силовою установкою – 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом та віддачею у 409 кінських сил і 649 Ньютон-метрів крутного моменту.

Lexus LX 2022 / Motor1