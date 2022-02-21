Японским клиентам, которые захотят купить внедорожник сейчас, придется ждать свой автомобиль четыре года.

Следом за Toyota Land Cruiser 300, новый Lexus LX вызвал ажиотажный спрос. А дефицит микрочипов еще больше усложнил ситуацию, так что производитель просто не способен справиться с объемом для домашнего рынка. При этом на рынках за пределами Японии ситуация еще не дошла до такого критического предела.

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Lexus обнародовал заявление, в котором говорится о задержках для некоторых продуктов марки. “Из-за дефицита запчастей, вызванного распространением влияния коронавируса в Юго-Восточной Азии, сейчас происходит задержка производства для многих моделей транспортных средств”, – говорится в сообщении производителя. Сообщение действительно для рынков Японии и соседних стран Азии. “Мы прилагаем усилия, чтобы максимально сократить время доставки нашим клиентам, и мы ценим ваше понимание”, – добавляется в заявлении.

Месяцем ранее подобное заявление обнародовала материнская компания Toyota относительно нового Land Cruiser 300. Оба внедорожника делят платформу, трансмиссию и некоторые силовые агрегаты. Учитывая такую ​​тесную связь между Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300, задержки с производством LX были достаточно предсказуемыми.

За пределами Японии старт продаж Lexus LX 2022 запланирован на первый квартал этого года. Известны цены для США, где новинка будет стоить от 88 245 долларов. В Америке LX будут предлагать с единственной силовой установкой – 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом и отдачей в 409 лошадиных сил и 649 Ньютон-метров крутящего момента.

Lexus LX 2022 / Motor1