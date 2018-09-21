Доторкнутись до новинки вживу можна буде на Паризькому автосалоні 2018.

Французький Citroen анонсував вихід лімітованої версії автомобіля C3 JCC+, який було розроблено спільно з відомим дизайнером Жан-Шарлем де Кастельбажаком.

Новинка створена в чорному кольорі з дизайнерськими акцентами червоного, синього та жовтого. Це авто буде випущене обмеженою партією у 99 одиниць, які будуть продані через онлайн-магазин на сайте citroen.fr.

"Фешин-автомобіль" Citroen C3 JCC+ виділяється чорним кузовом Perla Nera Black, червоним дахом Aden Red, тонованими вікнами, чорними накладками Airbump®, 17-дюймовими колісними дисками CROSS Black. Дотик іменитого дизайнера можна побачити в оригінальній капсулі даху, декорованого кольоровим подвійним шевроном, а також на задній стійці, прикрашеній блакитною монограмою JCC +. Кольорові накладки Airbump та протитуманні фари виконані в синьому кольорі, а корпуси дзеркал мають жовті зовнішні накладки.

Аналогічне поєднання кольорів можна побачити і в салоні CITROЁN C3 JCC +: він запам'ятовується червоною оббивкою, характерною для варіанту Urban Red Ambience тапарою деталей жовтого кольору - вставка рульового колеса і контур важеля коробки перемикання передач. У той же час передня панель отримала ободок синього кольору. Нарешті, підтвердження максимально уваги до деталей можна знайти у макіяжних дзеркалах, прикрашених логотипом JCC +, а також у вигляді оригінальних килимків - з жовтою окантовкою з боку водія і червоною - для пасажира.

Нагадаємо, що де і коли пройде Паризький автосалон 2018.