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Найбільша автомобільна подія року Паризьке мотор-шоу (автосалон Mondial Paris Motor Show) 2018 пройде з 4 до 14 жовтня 2018 року в виставкому центрі Porte de Versailles на околиці Парижу. 1 жовтня відбудеться величезний захід з нагоди відкриття Паризького мотор шоу, на якому будуть присутні перші особи автомобільних концернів – Карлос Гон, Карлос Таварес, Люк Шатель та інші.

2-3 жовтня двері мотор шоу будуть відчинені для преси та фахівців. Тому головні новинки з Паризького авто шоу ви зможете побачити на сайті "Авто24" вже в ці дні.

Вартість квитків для дорослих під час публічних днів відвідування Автошоу на один день – 16 євро. Для підлітків віком 11-16 років квиток буде коштувати 9 євро, для дітей вхід буде безкоштовним. "Відкритий квиток" для дорослих на весь час автошоу коштує 18 євро, вечірній (на другу половину дня) – 9 євро.

Час роботи Паризького автошоу в перший тиждень роботи – з 10 ранку до 10 вечора, в другий тиждень – до 8 вечора.

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Історія Паризького авто шоу розпочалася у 1898 році, тому в нинішньому році подія святкує 120-річний ювілей.

Експозиція Паризького моторшоу 2018 складатиметься з кількох тем: власне автошоу, де будуть показані головні світові прем’єри року, Мотосалону та павільйонів "Мобіліті", на яких будуть представлені технології перевезень майбутнього та гаджети.

Вперше на Паризькому авто шоу будуть проводитись тест-драйви на електричних, гібридних автомобілях та інших екологічних транспортних засобах.

Незважаючи на величезний авторитет та більш ніж вікову історію, від участі в паризькому мотор-шоу відмовились ряд автовиробників. Серед них - Alfa Romeo, Aston Martin, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru та Rolls-Royce. Інші європейські виробники та бренди візьмуть участь у автошоу в Парижі.

Нагадаємо, що як проходило "АгроАвтоШоу" в Києві.