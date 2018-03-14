Ми обрали найцікавіші та найгарніші прототипи з цьогорічного автошоу у Швейцарії та коротко розкажемо про кожен з них.

Характерно, що більшість концептів цього року – електрокари та гібриди. Значна частина прототипів орієнтована на автономне управління четвертого та п’ятого рівня. Також показовим є той факт, що все більше китайських автомобільних брендів представлено на європейському автошоу.

Детальніше з кожною моделлю можна ознайомитись за посиланням, що виділено у тексті на назві концепту. Також окремі публікації містять більшу галерею з фотографіями.

Aston Martin Lagonda Vision

Aston Martin вдалось втілити стиль ар-деко у автомобілі краще, ніж це вдавалось будь-кому раніше. У дизайні інтер’єру Lagonda Vision гармонічно поєднуються такі матеріали як плюшева тканина та глянцевий пластик. Салон автомобіля нагадує лаунж-зону для VIP-персон у дорогому готелі чи аеропорті. Поворотні крісла, що розкладаються у тахту, оббивка з натуральної бавовни, оксамитово-плюшеві стінки, “кришталь”, лаковані поверхні, килими, керамічні панелі з геометричним візерунком та ніжною підсвіткою... Кермо тут – річ другорядна, а тому його можна заховати у торпедо, аби ніщо не нагадувало про те, що ви знаходитесь у автомобілі.

Renault EZ-GO

Електричний концепт Renault EZ-GO має автономні технології 4-го рівня. Основною ідеєю автомобіля є функціональність, зручність та безпека для пасажирів. Зручна посадка й висадка пасажирів, просторий і прозорий салон, відповідність сучасним технологіям, та високий рівень безпеки – ключові аспекти концепту.

Також цікаво: Через два тижні побачимо новий Subaru Forester

Mazda Vision Coupe

Незважаючи на назву, Mazda Vision Coupe – це седан. Концепт створений у стилі "Менше – це більше", що означає втілення простої форми, без зайвих несуттєвих елементів. Vision Coupe завоювало титул “Найкрасивіший концептуальний автомобіль 2018 року” на Женевському автосалоні.

Hyundai Le Fil Rouge

Le Fil Rouge – "Ле Філ Руж" – з французької має два значення: пряме (червона нитка) та переносне (загальний потік). Концепт-кар являє собою втілення нової мови дизайну корейського брнеду. Чотиридверне купе має обтічні краплеподібі форми та виглядає напрочуд гармонійно і стильно.

LvChi Venere

Шанхайський стартап LvChi за два роки свого існування представив вже другий прототип, що дуже близький до виробничої версії. Електрокар з італійським іменем Venere був створений італійськими ж дизайнерами. До того ж, виробництво компанія збирається налагодити теж у Туріні.

GFG Sibylla

Концепт від GFG Sibylla – своєрідна дань знаменитому дизайнеру Джорджетто Джуджаро. У 2018 році легенді італійського автодизайну виповнюється 80 років, а його матір звали Сибілла.

Читайте також: Дожилися: Volkswagen клонує китайский автомобіль

Lamborghini Terzo Millennio Concept

Концепт Lamborghini Terzo Millennio – продукт співпраці між італійським виробником суперкарів та Массачусетським технологічним інститутом. Terzo Millennio італійською означає "третє тисячоліття". Таким Lamborghini бачить суперкар майбутнього

Porsche Mission E Cross Turismo

Як і решта прототипів у цьому списку, Porsche Mission E Cross Turismo є електрокаром, та на відміну від інших він вже скоро втілиться у серійну модель. Ще одна особливість цього концепту у тому, що це хетчбек з покращеними позашляховими можливостями.

Hybrid Kinetic GT

Ще один концепт, створений італійськими дизайнерами для китайської марки. Модель під назвою HK GT створено ательє Pininfarina на замовлення Hybrid Kinetic Group. Електрокар наділений парою широченних дверей “крила чайки”.

SsangYong e-SIV

Абревіатура назви цього концепту розшифровується як Electronic Smart Interface Vehicle, тобто електромобіль з “розумним” інтерфейсом. e-SIV дозволяє зазирнути у близьке майбутнє, аби побачити, як виглядатиме новий кросовер C-класу від SsangYong.

Також цікаво: Гарніші за найкрасивіший суперкар: дівчата з Женевського автосалону