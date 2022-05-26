Скасування державного регулювання цін вже дає перші позитивні результати - пальне почало з'являтись на заправках. Одна з українських мереж вже збільшила ліміти на відпуск пального.

Ліміти на пальне в мережі заправних станцій UPG були збільшені. В легковики вже заправляють по 40 л, у великогабаритний – по 100 л.

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Мережа АЗС UPG оновила умови відпуску пального, і тепер у бак легкового автомобіля можна залити максимум 40 л бензину чи дизельного пального, у бак великогабаритного транспорту – до 100 л. Відпуск газу здійснюється без обмежень. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці мережі АЗС у Facebook.

"За готівку, банківську картку, паливну картку (грошовий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати бензин upg95 і upg100 – 40 л, а також upgДП – 40 л у легковий транспорт і 100 л – у великогабаритний", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що за допомогою онлайн-скриньки, паливної картки (літровий гаманець для юридичних осіб і ФОП), а також за талони можна придбати 40 л бензину "А-95" чи euroДП – для легкового транспорту і 100 л – для великогабаритного.

При цьому в UPG нагадують, що заправка газом здійснюється без жодних обмежень, а відпуск пального в паливні каністри тимчасово призупинено.

Заправитися будь-який автомобіль може лише один раз на добу, уточняють у прес-службі, зазначивши, що перед поїздкою на АЗК краще уточнити наявність пального у мобільному додатку UPG, в розділі "Пошук пального".

Раніше діяло обмеження на заправку автомобіля пальним обсягом 20 л. Автогаз, ціни на який державою не регулювались, у більшості мереж наразі відпускали й відпускають без обмежень.