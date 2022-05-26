Отмена государственного регулирования цен уже дает первые положительные результаты – топливо начало появляться на заправках. Одна из украинских сетей уже увеличила лимиты на отпуск топлива.

Лимиты на топливо в сети заправочных станций UPG были увеличены. В легковушки уже заправляют по 40 л, в крупногабаритный – по 100 л.

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Сеть АЗС UPG обновила условия отпуска горючего, и теперь в бак легкового автомобиля можно залить максимум 40 л бензина или дизельного топлива, в бак крупногабаритного транспорта – до 100 л. Отпуск газа осуществляется без ограничений. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальной странице сети АЗС в Facebook.

"За наличные, банковскую карту, топливную карту (денежный кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно купить бензин upg95 и upg100 – 40 л, а также upgДП – 40 л в легковой транспорт и 100 л – в крупногабаритный", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что с помощью онлайн-копилки, топливной карты (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП), а также за талоны можно купить 40 л бензина "А-95" или ДП – для легкового транспорта и 100 л – для крупногабаритного.

При этом в UPG напоминают, что заправка газом осуществляется безо всяких ограничений, а отпуск горючего в топливные канистры временно приостановлен.

Заправиться любой автомобиль может только один раз в сутки, уточняют в пресс-службе, отметив, что перед поездкой на АЗК лучше уточнить наличие горючего в мобильном приложении UPG, в разделе "Поиск топлива".

Ранее действовало ограничение на заправку автомобиля горючим объемом 20 л. Автогаз, цены на который государством не регулировались, в большинстве сетей пока отпускали и отпускают без ограничений.