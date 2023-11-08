З молотка пустять унікальний 30-річний Range Rover, який належав королівській родині. На ному їздив також Майк Тайсон. Нинішній власник придбав позашляховик у 2020 році.

На торги виставлять Range Rover султана Брунея. Ексклюзивний автомобіль із пробігом всього 27 000 кілометрів з'явиться на майданчику аукціонного будинку Iconic Auctioneers.

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Машина відрізняється подовженим кузовом та глибоко модифікованим інтер'єром. Окрім королівської родини, на позашляховику пересувався знаменитий боксер Майк Тайсон. За єдиний у своєму роді Range Rover планують виручити від 36 500 до 48 700 доларів.

Ексклюзивний Range Rover модифікували фахівці компанії Townley Cross Country на замовлення султана Брунея, який подарував машину своєму братові, принцу Джеффрі. На доопрацювання позашляховика тюнерам знадобилося близько дев'яти місяців. В результаті автомобіль став довшим майже на метр за рахунок додаткової центральної частини кузова, а також вищим на 200 міліметрів.

У салоні інженери встановили три окремі крісла, оздоблені червоною шкірою та натуральним деревом. Крім того, позашляховик оснастили перегородкою між водієм та пасажирами, а також двома телевізорами з програвачем відеокасет та CD-плеєром.

У 2000 році на даному позашляховику знаменитий боксер Майк Тайсон діставався арени в Глазго для бою з Лу Саварезе. З 2020 року Range Rover належить нинішньому власнику, який розраховує виручити за автомобіль до 48 700 доларів.