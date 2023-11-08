С молотка пустят уникальный 30-летний Range Rover, принадлежавший королевской семье. На нем ездил также Майк Тайсон. Нынешний владелец приобрел внедорожник в 2020 году.

На торги выставят Range Rover султана Брунея. Эксклюзивный автомобиль с пробегом всего 27 тысяч километров появится на площадке аукционного дома Iconic Auctioneers.

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Машина отличается удлиненным кузовом и глубоко модифицированным интерьером. Кроме королевской семьи, на внедорожнике передвигался знаменитый боксер Майк Тайсон. За единственный в своем роде Range Rover планируют выручить от 36500 до 48700 долларов.

Эксклюзивный Range Rover модифицировали специалисты компании Townley Cross Country по заказу султана Брунея, подарившего машину своему брату, принцу Джеффри. На доработку внедорожника тюнерам понадобилось около девяти месяцев. В результате автомобиль стал длиннее почти на метр за счет дополнительной центральной части кузова, а также выше на 200 миллиметров.

В салоне инженеры установили три отдельных кресла, украшенные красной кожей и натуральным деревом. Кроме того, внедорожник оснастили перегородкой между водителем и пассажирами, а также двумя телевизорами с проигрывателем видеокассет и CD-плеером.

В 2000 году на данном внедорожнике знаменитый боксер Майк Тайсон доставался арене в Глазго для боя с Лу Саварезе. С 2020 года Range Rover принадлежит нынешнему владельцу, рассчитывающему выручить за автомобиль до 48 700 долларов.