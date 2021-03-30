Унікальний 13-метровий лімузин під назвою Limo Jet, зроблений з фюзеляжу бізнес-джета Learjet, виставлять на продаж 14 травня на аукціоні Mecum.

Як уточнює Autoevolution, в минулому році його вже намагалися продати тут же і навіть знайшовся покупець, готовий викласти за незвичайний транспорт 600 тисяч доларів. Однак угода з якоїсь причини не відбулася.

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Лімузин з'явився на світ за допомогою установки фюзеляжу літака на кастомну раму. При цьому бізнес-джет позбавили крил, проте зберегли хвостове оперення і гондоли двигунів: останні зараз грають лише декоративну роль, а звучання моторів відтворюється через вбудовані в корпус динаміки (в тому числі і 12-дюймові сабвуфери).

Насправді ж в рух Limo-Jet приводиться 8,1-літровим V8 від Chevrolet на 400 к.с. Лімузин спирається на 28-дюймові колеса. Важить він 5,4 тонни, але, незважаючи на вагу, може розганятися до 160 км / год.

Салон Limo-Jet розрахований на 18 осіб і має в своєму розпорядженні шкіряні дивани, гарну медіасистему і міні-бар. Місце водія з чотирма екранами для камер зовнішнього огляду проектувалося спеціально для лімузина. Аукціонний дім відзначає, що на розробку і споруду “колісного літака” пішло два роки (дизайн лімузина запатентований), і в результаті Limo-Jet отримав допуск на дороги загального користування. Спочатку його будували як шоукар.

Скільки саме планується виручити за лімузин на цей раз, аукціоністи не уточнюють.