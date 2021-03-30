Уникальный 13-метровый лимузин под названием Limo Jet, сделанный из фюзеляжа бизнес-джета Learjet, выставят на продажу 14 мая на аукционе Mecum.

Как уточняет Autoevolution, в прошлом году его уже пытались продать тут же и даже нашелся покупатель, готовый выложить за необычный транспорт 600 тысяч долларов. Однако сделка по какой-то причине не состоялась.

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Лимузин появился на свет с помощью установки фюзеляжа самолета на кастомную раму. При этом бизнес-джет лишили крыльев, однако сохранили хвостовое оперение и гондолы двигателей: последние сейчас играют лишь декоративную роль, а звучание моторов воспроизводится через встроенные в корпус динамики (в том числе и 12-дюймовые сабвуферы).

На самом же деле в движение Limo-Jet приводится 8,1-литровым V8 от Chevrolet на 400 л.с. Лимузин опирается на 28-дюймовые колеса. Весит он 5,4 тонны, но, несмотря на вес, может разгоняться до 160 км/ч.

Салон Limo-Jet рассчитан на 18 человек и имеет в своем распоряжении кожаные диваны, хорошую медиасистему и мини-бар. Место водителя с четырьмя экранами для камер внешнего обзора проектировалось специально для лимузина. Аукционный дом отмечает, что на разработку и постройку “колесного самолета” ушло два года (дизайн лимузина запатентованный), и в результате Limo-Jet получил допуск на дороги общего пользования. Сначала его строили как шоу-кар.

Сколько именно планируется выручить за лимузин на этот раз, аукционисты не уточняют.