На украинском военном аэродроме автомобиль с литовскими номерами столкнулся с боевым самолетом. Водителя госпитализировали в больницу.

В 40 бригаде тактической авиации, которая расположена возле города Васильков в Киевской области, произошло ЧП.

Читайте также: Как будут растамаживать авто по новым правилам: цены, сроки

"В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку, произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части", – сообщили в службе по связям с общественностью воздушного командования "Центр".

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под опекой врачей. На месте происшествия работают правоохранители. В военной части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

В сообществе Police Control Ukraine сообщили следующее: "пьяный военный офицер на “евробляхе” гонял по аэродрому и врезался в истребитель МиГ-29. В результате столкновения возник пожар и самолет сгорел ".