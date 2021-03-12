На українському військовому летовищі автомобіль з литовськими номерами зіткнувся з бойовим літаком. Водія шпиталізували до лікарні.

В 40 бригаді тактичної авіації, яка розташована біля міста Васильків у Київській області, сталася надзвичайна подія.

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"В ході буксирування літака на авіаційну стоянку відбулося зіткнення автомобіля з літальним апаратом, внаслідок чого сталося загоряння, яке було своєчасно локалізовано силами пожежного підрозділу частини", - повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

"Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, знаходиться під опікою лікарів. На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються", - сказано в повідомленні.

У спільноті Police Control Ukraine повідомили наступне: “п‘яний військовий офіцер на “євроблясі” ганяв аеродромом та врізався у винищувач МІГ-29. В результаті зіткнення виникла пожежа і літак згорів”.