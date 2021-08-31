У Харкові очевидець зняв на відео незвичайну літню пару. Подружжя здивувало своїм транспортним засобом - недешевим сучасним спорткаром.

Така ситуація, коли літні люди їздять на дорогих спортакарах, цілком типова для заможних європейських країн, але для України це величезна рідкість.

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Як можна побачити в ролику, розміщеному в соцмережі TikTok, замість нудного пенсіонерського автомобіля пара пересувається на Jaguar F-Type. Причому, судячи з того, що чоловік і дружина заїхали на спорткарі в магазин за покупками, вони використовують Ягуар в якості повсякденного автомобіля.

Автор іронічно підписав відео словами: «Щаслива старість існує, хотіли б так кататися в 70 років?». На рахунок віку ми не впевнені (можливо, подружжю «всього» близько 60, а може 65 років), але в будь-якому випадку, як видно, старість вони зустрічають забезпеченими людьми.

До слова, пару фактів про сам Jaguar F-Type: автомобіль оснащується двигунами 2.0 (300 к.с.), 3.0 (340 к.с., 380 к.с.) і 5.0 (550 к.с., 575 л. с.), заднім і повним приводом, а також МКПП і АКПП на вибір. Ціни на F-Type варіюються без малого від 2 млн до 5 млн грн.