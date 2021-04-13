Подружжя звинуватили у порушенні авторських прав і суд вирішив справу на користь Jaguar.

Шведський патентно-ринковий суд постановив, що шведська приватна компанія Creare Form AB порушила авторські права Jaguar Land Rover Ltd., створивши репліки Jaguar C-Type зразка 1951 року.

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Jaguar C-Type (офіційна назва Jaguar XK120-C) – знаковий спортивний автомобіль, який можна впізнати, завдяки гладкому дизайну кузову та своєрідній трубчастій рамі. Він був створений для гонок і виграв 24-годинну гонку в Ле-Мані в 1951 році. Британський виробник випустив лише 53 таких машини, тому ті, що збереглись до наших днів є справжнім скарбом для колекціонерів.

Нещодавно компанія Jaguar оголосила про плани випуску 8 нових C-Type до 70-річчя перемоги в Ле-Мані, у рамках програми Continuation. Під час підготовки до перевипуску компанія наштовхнулась на інформацію про сімейну пару зі Швеції, яка будувала ідентичні репліки з наміром продавати їх. Цікаво, що Карл і Анн-Крістін Магнуссон з Гетеборга консультувались із відділенням Jaguar Classic, під час роботи над своєю реплікою. Британський автовиробник підтримав шведських ентузіастів, однак дізнавшись про їх наміри збудувати кілька таких копій для продажу, вирішив захистити свої інтереси та подав до суду за порушення авторських прав.

Шведський суд вирішив справу на користь JLR і призначив відповідачам виплатити автовиробнику штраф у розмірі вартості оригінального Jaguar C-Type сьогодні – а це бшлизько 520 тисяч євро. Крім того, Магнуссонам заборонено продовжувати свою діяльність.

Несподіваний вердикт шведського суду викликав хвилю невдоволення серед ентузіастів і шанувальників класичних автомобілів. За деякими даними, JLR, використовуючи рішення шведського суду, вже почав розсилати виробникам реплік і їх постачальникам попередження про порушення прав інтелектуальної власності. При цьому деякі з цих фірм є партнерами Jaguar Classic, а сама JLR використовує репліки С-Type на заходах Driving Experience.

Донька Карла і Анн-Крістін – Єлизавета, організувала збір коштів на апеляцію, інакше Магнуссонам довелося б продати будинок. До цього часу на апеляцію було зібрано близько 437 тисяч крон – приблизно 42 800 євро.