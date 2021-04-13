Супругов обвинили в нарушении авторских прав и суд решил дело в пользу Jaguar.

Шведский патентно-рыночный суд постановил, что шведская частная компания Creare Form AB нарушила авторские права Jaguar Land Rover Ltd., создав реплики Jaguar C-Type образца 1951 года.

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Jaguar C-Type (официальное название Jaguar XK120-C) – знаковый спортивный автомобиль, который можно узнать, благодаря гладкому дизайну кузова и своеобразной трубчатой раме. Он был создан для гонок и выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане в 1951 году. Британский производитель выпустил всего 53 таких машины, поэтому сохранившиеся до наших дней – настоящее сокровище для коллекционеров.

Недавно компания Jaguar объявила о планах выпуска 8 новых C-Type к 70-летию победы в Ле-Мане, в рамках программы Continuation. Во время подготовки к перевыпуску компания наткнулась на информацию о семейной паре из Швеции, которая строила идентичные реплики с намерением продавать их. Интересно, что Карл и Анн-Кристин Магнуссон из Гетеборга консультировались с отделением Jaguar Classic, во время работы над своей репликой. Британский автопроизводитель поддержал шведских энтузиастов, однако узнав об их намерениях построить несколько таких копий для продажи, решил защитить свои интересы и подал в суд за нарушение авторских прав.

Шведский суд решил дело в пользу JLR и назначил ответчикам выплатить автопроизводителю штраф в размере стоимости оригинального Jaguar C-Type сегодня – а это около 520 тысяч евро. Кроме того, Магнуссонам запрещено продолжать свою деятельность.

Неожиданный вердикт шведского суда вызвал волну недовольства среди энтузиастов и любителей классических автомобилей. По некоторым данным, JLR, используя решение шведского суда, уже начал рассылать производителям реплик и их поставщикам предупреждения о нарушении прав интеллектуальной собственности. При этом некоторые из этих фирм являются партнерами Jaguar Classic, а сама JLR использует реплики С-Type на мероприятиях Driving Experience.

Дочь Карла и Анн-Кристин – Елизавета, организовала сбор средств на апелляцию, иначе Магнуссонам пришлось бы продать дом. К этому времени на апелляцию было собрано около 437 тысяч крон – примерно 42 800 евро.