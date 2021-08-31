В Харькове очевидец снял на видео необычную пожилую пару. Супруги удивили своим транспортным средством – недешевым современным спорткаром.

Такая ситуация, когда пожилые люди ездят на дорогих спорткарах, вполне типична для состоятельных европейских стран, но для Украины это огромная редкость.

Читайте также: Jaguar осудил пенсионеров из Швеции за создание реплики родстера C-Type

Как можно увидеть в ролике, размещенном в соцсети TikTok, вместо скучного пенсионерского автомобиля пара передвигается на Jaguar F-Type. Причем, судя по тому, что супруги заехали на спорткаре в магазин за покупками, они используют Ягуар в качестве повседневного автомобиля.

Автор иронически подписал видео словами: “Счастливая старость существует, хотели бы так кататься в 70 лет?”. На счет возраста мы не уверены (возможно, супругам “всего” около 60, а может 65 лет), но в любом случае, как видно, старость они встречают обеспеченными людьми.

К слову, пару фактов о самом Jaguar F-Type: автомобиль оснащается двигателями 2.0 (300 л.с.), 3.0 (340 л.с., 380 л.с.) и 5.0 (550 л.с., 575 л. с.), задним и полным приводом, а также МКПП и АКПП на выбор. Цены на F-Type варьируются без малого от 2 млн до 5 млн грн.