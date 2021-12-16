Сер Льюїс Карл Гаамільтон приєднався до короткого списку титулованих королевою гонщиків: Джека Бребема, Стірлінга Мосса та Джекі Стюарта.

Семиразовий чемпіон перегонів Формула 1 Льюїс Гамільтон, безсумнівно, заслуговує на найвищу нагороду Британського королівства – титул лицаря за заслуги в автоспорті. Однак нагородження проходило з легким присмаком гіркоти від поразки у Гран-прі Абу-Дабі, через яку він не отримав свій восьмий титул.

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Гамільтон є рекордсменом за кількістю перемог в етапах, маючи на рахунку 103 записи, сім чемпіонських титулів – стільки ж, як у легендарного Міхаеля Шумахера. У середу, через кілька днів після того, як він програв свій потенційний восьмий титул в ході напруженого останнього кола на Гран-прі Абу-Дабі, 36-річний британець був посвячений у титул Лицар-бакалавр. Нагородження провів принц Чарльз, під час церемонії у Віндзорському замку в Англії.

Гамільтон – четвертий пілот Формула 1, що отримав таку нагороду, після покійного австралійця Джека Бребема, Стірлінга Мосса та потрійного чемпіона Джекі Стюарта, і єдиний, хто отримав нагороду ще під час активної кар’єри.

Інші активні спортсмени, які отримали лицарські звання, – переможець Тур де Франс Бредлі Віггінс, золотий призер Олімпійських ігор на 5 та 10 кілометрів Мо Фара, двічі чемпіон Вімблдону Енді Мюррей та англійський гравець у крикет Аластер Кук.

На останньому колі останнього Гран-прі сезону 2021 року Гамільтон (Хемілтон) поступився першістю пілоту Red Bull Максу Ферстаппену, який мав достатньо очок у річному заліку, щоб відібрати у британця перемогу та здобути свій перший титул чемпіона Формула 1.