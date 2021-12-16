Сэр Льюис Карл Хэмилтон присоединился к короткому списку титулованных королевой гонщиков: Джеку Бребему, Стирлингу Моссу и Джеки Стюарту.

Семикратный чемпион гонки Формула 1 Льюис Хэмилтон, несомненно, заслуживает высшей награды Британского королевства – титул рыцаря за заслуги в автоспорте. Однако награждение проходило с легким привкусом горечи от поражения в Гран-при Абу-Даби, из-за которого он не получил свой восьмой титул.

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Хэмилтон является рекордсменом по количеству побед в этапах, имея на счету 103 записи, семь чемпионских титулов – столько же, как у легендарного Михаэля Шумахера. В среду, через несколько дней после того, как он проиграл свой потенциальный восьмой титул в ходе напряженного последнего круга на Гран-при Абу-Даби, 36-летний британец был посвящён в титул Рыцарь-бакалавр. Награждение провел принц Чарльз во время церемонии в Виндзорском замке в Англии.

Хэмилтон – четвертый пилот гонки Формула 1, получивший такую ​​награду после покойного австралийца Джека Бребема, Стирлинга Мосса и тройного чемпиона Джеки Стюарта, и единственный, кто получил награду еще во время активной карьеры.

Другие активные спортсмены, получившие рыцарские звания – победитель Тур де Франс Брэдли Виггинс, золотой призер Олимпийских игр на 5 и 10 километров Мо Фара, дважды чемпион Уимблдона Энди Мюррей и английский игрок в крикет Аластер Кук.

На последнем круге последнего Гран-при сезона 2021 года Хэмилтон уступил первенство пилоту Red Bull Максу Ферстаппену, который имел достаточно очков в годовом зачете, чтобы отобрать у британца победу и завоевать свой первый титул чемпиона гонки Формула 1.