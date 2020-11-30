Вже існує перехідний варіант місткого універсала – Lodgy Stepway, тож до повноцінного кросовера залишилось пару кроків.

Клас багатоцільових пасажирських автомобілів MPV вже не такий популярний, як колись. Ринок захопили позашляховики і Dacia готова попрощатись з універсалом-мікровеном Lodgy, який випускався з 2012 року.

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Для виробника, який пишається простими та надійними автомобілями, нова концепція семимісного кросовера гібрида, безумовно, виділяється в лінійці. Окрім того, що це перший гібрид Dacia (Renault в Україні), він буде базуватися на платформі Sandero. Разом із новою силовою установкою він також отримає безліч функцій безпеки, таких як автоматичне екстрене гальмування, детектори сліпих зон, система допомоги при старті на пагорбі, електричне стоянкове гальмо та багато інших.

Під капотом буде гібридна силова установка на основі 1,6-літрового мотор, яка видаватиме близько 140 кінських сил. Видання L'argus також повідомляє, що Dacia пропонуватиме лише бензинові і гібридні Lodgy, а від дизелів відмовиться.

За данними французького видання, дебют гібридного кросовера запланований на середину 2021 року.