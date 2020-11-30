Уже существует переходный вариант вместительного универсала – Lodgy Stepway, поэтому до полноценного кроссовера осталось пару шагов.

Класс многоцелевых пассажирских автомобилей MPV уже не так популярен, как прежде. Рынок захватили внедорожники и Dacia готова попрощаться с универсалом-микровэном Lodgy, который выпускался с 2012 года.

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Для производителя, который гордится простыми и надежными автомобилями, новая концепция семиместного кроссовера гибрида, безусловно, выделяется в линейке. Кроме того, что это первый гибрид Dacia (Renault в Украине), он будет базироваться на платформе Sandero. Вместе с новой силовой установкой он также получит множество функций безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение, детекторы слепых зон, система помощи при старте на холме, электрический стояночный тормоз и много других.

Под капотом будет гибридная силовая установка на основе 1,6-литрового мотора, которая будет выдавать около 140 лошадиных сил. Издание L'Argus также сообщает, что Dacia будет предлагать лишь бензиновые и гибридные Lodgy, а от дизелей откажется.

По данным французского издания, дебют гибридного кроссовера запланирован на середину 2021 года.