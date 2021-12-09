Згідно з новим аналізом, збільшення кількості велосипедних доріжок під час пандемії коронавірусу сприяло тому, що Лондон став найбільш перевантаженим містом у світі.

Постачальник інформації про дорожній рух Inrix повідомив інформаційному агентству PA, що виділені місця для велосипедистів стали однією з причин, через які столичні водії, застрягши в пробках, втратять у середньому 148 годин протягом усього 2021 року.

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Організація велосипедистів заявила, що звинувачувати нові велосипедні доріжки в тому, що вони викликають затори, це "неймовірне спрощення".

У 2020 році, до масової появи велодоріжок, Лондон займав лише 16-е місце серед найбільш перевантажених міст.

Нові велодоріжки були встановлені у столиці минулого року після спалаху коронавірусу, щоб стимулювати активне пересування. Деякі муніципалітети скасували ці схеми після активного опору автомобілістів, які стверджували, що велодоріжки створюють затори, але деякі велосмуги залишаються на своїх місцях.

Операційний директор Inrix Пітер Ліс заявив, що встановлення велосипедних доріжок "негативно впливає на завантаженість доріг". Він сказав що "використання доріг залежить від попиту та пропозиції. Якщо попит зростає, але дорожній простір ділиться з іншими видами транспорту, то для автомобілів залишається менша частина асфальту, що впливає на швидкість руху і, отже, на затори".

Але Дункан Доллімор, голова відділу кампаній благодійної організації Cycling UK, заперечив ці твердження. Він сказав: "Неймовірно спрощено з боку Inrix припускати, що використання доріг залежить тільки від попиту та пропозиції, не враховуючи того, наскільки ефективно використовується дорожній простір. "На мосту Blackfriars велодоріжки займають 20 відсотків дорожнього простору, але в піковий час ними може переміщатись 70 відсотків людей, при цьому велодоріжки по всьому Лондону дозволяють більш ефективно переміщати більше людей на меншому просторі".

"Автозалежність призводить до перевантаженості доріг. Будуючи більше велосипедних доріжок, Лондон відновлює баланс своїх доріг, пропонуючи безпечну, здорову та економічну альтернативу" – вважає урбаніст. За словами Ліса, основною причиною різкого зростання Лондона в рейтингу пробок є його сильне економічне відновлення після пандемії у порівнянні з іншими світовими містами. "Можна стверджувати, це добре, що затори існують, оскільки це показує, що відновлення економіки було особливо швидким, але зворотний бік цього означає, що затори повернулися", — сказав він.

Загалом у Великій Британії цього року водії проведуть у пробках у середньому 73 години. Це на 36 годин більше, ніж у 2020 році, але на 42 години менше ніж до Ковіду 2019 року. За оцінками Inrix, економічні збитки від того, що водії застрягнуть у пробках цього року, складе в середньому 595 фунтів стерлінгів на людину і коштуватиме Великобританії 8 млрд фунтів стерлінгів.