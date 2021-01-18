Рідкісні архівні кадри з випробувань славнозвісних червоних автобусів показують, як перевіряли пасажирський транспорт у 1970-х роках.

Дріфт на автобусі – це вже щось дуже незвичне, а дріфт на двоповерховому автобусі 1970-х років – справді заворожуюче видовище!

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Двоповерхові автобуси Лондона вже давно прославилися на весь світ, Routemaster став одним із символів міста та самої країни. Високий силует “двопалубного” автобуса може здаватись схильним до перекидання, однак центр маси знаходиться в нижній частині машин, що забезпечує стійкість.

Відеозапис демонструє автобус моделі Regent III RT. Він був розроблений ще до Другої світової війни, але до 1979 року все ще використовувався на маршрутах у Великобританії, одночасно з новішим Routemaster (1956-2005). Остання версія Routemaster, також відома як New Bus for London, була представлена ​​у 2012 році і з тих пір є основним типом автобусів у Лондоні.