Редкие архивные кадры с испытаний знаменитых красных автобусов показывают, как проверяли пассажирский транспорт в 1970-х годах.

Дрифт на автобусе – это уже что-то очень необычное, а дрифт на двухэтажном автобусе 1970-х годов – поистине завораживающее зрелище!

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Двухэтажные автобусы Лондона уже давно прославились на весь мир, Routemaster стал одним из символов города и самой страны. Высокий силуэт “двухпалубного” автобуса может казаться склонным к опрокидыванию, однако центр массы находится в нижней части машин, что обеспечивает устойчивость.

Видеозапись демонстрирует автобус модели Regent III RT. Он был разработан еще до Второй мировой войны, но до 1979 года все еще использовался на маршрутах в Великобритании, одновременно с более новым Routemaster (1956-2005). Последняя версия Routemaster, также известная как New Bus for London, была представлена в 2012 году и с тех пор является основным типом автобусов в Лондоне.