Институт дорожной безопасности Америки (NHTSA) проверил безопасность компактного батарейного кроссовера и выставил оценку в 5 звезд.

Продажи Tesla Model Y стартовали в марте 2020 года. Электрический кроссовер быстро завоевал популярность во всем мире, имея в арсенале самые свежие технологии американского автопроизводителя. Они же помогли ему успешно пройти проверку в краш-тестах.

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Tesla Model Y не удалось достичь результатов Model 3, которая получила высшую оценку Top Safety Pick +, однако в каждом из краш-тестов Model Y получила пятизвездочный рейтинг. Во время испытания столкновения с барьером спереди на скорости 35 миль/ч (56 км/ч), кроссовер получил 5-звездочный рейтинг как для водителя, так и для пассажира. Столкновение с боковым барьером на скорости 38,5 мили/ч (62 км/ч) также оценили на 5 звезд как для пассажиров на передних сиденьях, так и на задних сиденьях.

NHTSA также тестирует машины на риск опрокидывания, а для Model Y он составляет 7,9%, что обеспечило электрическому кроссоверу еще один 5-звездочный результат.

NHTSA также отмечает, что модель Y поставляется в стандартной комплектации с четырьмя рекомендованными агентством технологиями безопасности: предупреждение о столкновении спереди, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде с полосы движения и динамическая поддержка тормоза.