Інститут дорожньої безпеки Америки (NHTSA) перевірив безпечність компактного батарейного кросовера і виставив оцінку в 5 зірок.

Продажі Tesla Model Y стартували у березні 2020 року. Електричний кросовер швидко завоював популярність у всьому світі, маючи в арсеналі найсвіжіші технології американського автовиробника. Вони ж допомогли йому успішно пройти перевірку в краш-тестах.

Також цікаво: Витяжка кузова після ДТП: ціни і обладнання для рихтування кузова

Tesla Model Y не вдалось досягти результатів Model 3, який отримав найвищу оцінку Top Safety Pick +, однак у кожному з краш-тестів Model Y отримав п’ятизірковий рейтинг. Під час випробування зіткнення з бар’єром спереду на швидкістю 35 миль/год (56 км/год), кросовер отримав 5-зірковий рейтинг як для водія, так і для пасажира. Зіткнення з боковим бар’єром на швидкості 38,5 милі/год (62 км/год) також оцінили на 5 зірок як для пасажирів на передніх сидіннях, так і на задніх сидіннях.

NHTSA також тестує машини на ризик перекидання, а для Model Y він становить 7,9%, що забезпечило електричному кросоверу ще один 5-зірковий результат.

NHTSA також зазначає, що модель Y поставляється в стандартній комплектації з чотирма рекомендованими агентством технологіями безпеки: попередження про зіткнення спереду, автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд з смуги руху та динамічна підтримка гальма.