Нам би дуже хотілось, щоб жодного з наших читачів не цікавило питання витяжки кузова після ДТП. Але, на жаль, така потреба виникає доволі часто.

Нинішні конструктори проектують автомобілі з урахуванням наслідків можливого ДТП. Люди в таких авто у випадку лиха страждають менше, але кузов виходить не таким міцним, як раніше. І навіть при аварії середньої тяжкості нерідко втрачає геометрію силовий каркас, через що автомобіль не може рухатись безпечно.

При витягуванні кузова над ним працює не лише майстер з устаткуванням, а й час: розтягнуту на ланцюгах машину залишають на кілька годин

Інакше кажучи, кузов стає настільки кривим, що колеса стоять у різних площинах. Такий дефект не можна вирівняти заміною деталей або локальною рихтовкою – потрібно виправляти весь кузов одразу або його велику частину, точніше, частину його силового каркасу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке лонжерон в автомобілі і чи можна його відремонтувати

Це непроста робота, яка потребує спеціального обладнання, часу і високої кваліфікації майстрів. Недаремно в розвинутих країнах велику частину таких аварійних машин вважають непридатними до відновлення і відразу відправляють на брухт. А в Україні питання витяжки кузову стало більш актуальним після пожвавлення поставок так званих битків – пошкоджених авто з-за океану.

Роботи з відновлення геометріії кузова потребують високої кваліфікації і дуже недешеві, тому є сенс витягувати лише молоді автомобілі.

Обладнання для витягування кузова

Відновленням геометрії кузова займаються далеко не всі майстерні, навіть якщо брати до уваги лише ті, що спеціалізуються на кузовному ремонті. Справа не стільки у кваліфікації майстрів, скільки у наявності обладнання.

Стапель у комплекті

Розпорки, розтяжки гідравлічні або різьбові

Фіксатори, захвати різного роду

Ланцюги

Вартість одного лише стапеля сягає кількох десятків тисяч євро, не рахуючи комплекту допоміжних пристроїв, кожен з яких коштує від кількасот до кількох тисяч євро. Зрозуміло, що наявність такого недешевого обладнання для рихтування кузова після серйозного ДТП значно відбивається на цінах ремонту кузова.

Повний комплект обладнання для рихтування і витягування кузова дозволяють собі лише спеціалізовані майстерні, тому шукати якісного ремонту варто тільки серед них

Насамкінець зазначимо, що у невеликих містах, де немає добре устаткованих СТО, завжди є майстри, які обходяться без стапеля. Замість нього в якості упорів вони використовують стіни гаража, в’їзні ворота, стелю (якщо вона вкрита бетонними плитами). Журналісти Авто24 свого часу бачили Ford Scorpio, чий кузов був “витягнутий” за участю кількох… дерев, що росли поряд із гаражним кооперативом. І гуму ця машина “не їла”. Хоча зрозуміло, вважати таку витяжку кузова цивілізованою не можна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як випрямити вм’ятині на машині своїми руками

Як роблять витягування кузова

Відновлення геометрії пошкодженого кузова – процедура громіздка і тривала. Значну долю в ній складає ручна праця, що також впливає на ціну ремонту кузова.

Машину треба розібрати: зняти агрегати, елементи облицювання і декору, які потрапляють в зону деформації, а часто – і в сусідні з нею зони;

Кузов встановлюється на стапелі – міцній сталевій основі, і закріплюється на ньому спеціальними захватами;

Кузов обмірюється за контрольними точками, визначеними виробником. Визначається відхилення кожної точки;

Майстер визначає місця на кузові, за які кріпляться спеціальні захвати із ланцюгами. В потрібних місцях встановлюються розпорки;

Кузов починають витягувати: зазначені вище ланцюги гідравліка тягне у визначеному напрямку. Розпорками також розтягують деталі, зміщені внаслідок ДТП. Майстер слідкує за процесом, спираючись на контрольні точки.

За високої кваліфікації рихтувальники при витягуванні деформованих деталей кузова можуть залишити на місцях розташовані поруч агрегати

Слід зазначити, що витягування відбувається покроково: після прикладання дозованого зусилля гідроциліндр (або різьбова стяжка/розтяжка) зупиняється і під навантаженням дається витримка на кілька годин. Протягом яких метал кузова повільно деформується, вирівнюється, частково повертаючись до свого первинного положення. За кілька годин до циліндра знову прикладається зусилля – і так до повного вирівнювання кузова згідно контрольних точок.

Крім загальних принципів вирівнювання кузова є рекомендації для кожної моделі авто

Увага в першу чергу приділяється силовим елементам – лонжеронам, порогам, поперечним балкам. Стан деталей облицювання (крила, боковини) при цьому великого значення не має, найчастіше їх демонтують перед витугванням.

Рекомендація Авто24

Витягування кузова після ДТП – робота, яка потребує високої кваліфікації рихтувальника. Тому перш ніж визначитися з місцем такого ремонту, ознайомтеся з кількома майстернями, аби переконатися, що ви обираєте дійсно надійний варіант. Адже якщо кузов залишиться з перекосами, і це виявиться вже після виїзду машини на дорогу, переробляти неякісну роботу вже не буде сенсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рихтування кузова авто своїми руками