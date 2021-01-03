Нам бы очень хотелось, чтобы ни одного из наших читателей не интересовал вопрос вытягивания кузова после ДТП. Но, к сожалению, такая потребность возникает довольно часто.

Нынешние конструкторы проектируют автомобили с учетом последствий возможного ДТП. Люди в таких авто в случае беды страдают меньше, но кузов получается не таким прочным, как раньше. И даже при аварии средней тяжести нередко теряет геометрию силовой каркас, из-за чего автомобиль не может двигаться безопасно.

При вытягивании кузова над ним работает не только мастер с оборудованием, но и время: растянутую на цепях машину оставляют на несколько часов

Иначе говоря, кузов становится настолько кривым, что колеса стоят в разных плоскостях. Такой дефект нельзя выровнять заменой деталей или локальной рихтовкой – нужно исправлять весь кузов сразу или его большую часть, точнее, часть его силового каркаса.

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Это непростая работа, требующая специального оборудования, времени и высокой квалификации мастеров. Недаром в развитых странах большую часть таких аварийных машин считают непригодными к восстановлению и сразу отправляют на лом. А в Украине вопрос вытяжки кузова стал более актуальным после оживления поставок так называемых битков – поврежденных авто из-за океана.

Работы по восстановлению геометрии кузова требуют высокой квалификации и очень недешевы, поэтому есть смысл вытягивать только молодые автомобили.

Оборудование для вытягивания кузова

Восстановлением геометрии кузова занимаются далеко не все мастерские, даже если принимать во внимание лишь те, что специализируются на кузовном ремонте. Дело не столько в квалификации мастеров, сколько в наличии оборудования.

Стапель в комплекте

Распорки, растяжки гидравлические или резьбовые

Фиксаторы, захваты разного рода

Цепи

Стоимость одного лишь стапеля достигает нескольких десятков тысяч евро, не считая комплекта вспомогательных устройств, каждый из которых стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Понятно, что наличие такого недешевого оборудования для рихтовки кузова после серьезного ДТП значительно отражается на ценах ремонта кузова.

Полный комплект оборудования для рихтовки и вытягивания кузова позволяют себе лишь специализированные мастерские, поэтому искать качественный ремонт стоит только среди них

В заключение отметим, что в небольших городах, где нет хорошо оборудованных СТО, всегда есть мастера, которые обходятся без стапеля. Вместо стапеля в качестве упоров они используют стены гаража, проем въездных ворот, потолок (если он покрыт бетонными плитами). Журналисты Авто24 в свое время видели Ford Scorpio, чей кузов был “вытянут” с участием нескольких... деревьев, росших рядом с гаражным кооперативом. И резину эта машина ”не ела". Хотя разумеется, считать такую вытяжку кузова цивилизованной нельзя.

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Как делают вытягивание кузова

Восстановление геометрии поврежденного кузова – процедура громоздкая и длительная. Значительную долю в ней составляет ручной труд, что также влияет на цену ремонта кузова.

Машину надо разобрать: снять агрегаты, элементы облицовки и декора, которые попадают в зону деформации, а часто и в соседние с ней зоны;

Кузов устанавливается на стапеле – прочной стальной основе, и закрепляется на нем специальными захватами;

Кузов обмеряется по контрольным точкам, определенным производителем. Определяется отклонение каждой точки;

Мастер определяет места на кузове, за которые крепятся специальные захваты с цепями. В нужных местах устанавливаются распорки;

Кузов начинают извлекать: указанные выше цепи гидравлика тянет в определенном направлении. Распорками также растягивают детали, смещенные в результате ДТП. Мастер следит за процессом, опираясь на контрольные точки.

Рихтовщики высокой квалификации при вытягивании деформированных деталей кузова могут оставить на местах расположенные рядом агрегаты

Следует отметить, что вытягивание происходит пошагово: после приложения дозированного усилия гидроцилиндр (или резьбовая стяжка/растяжка) останавливается и под нагрузкой дается выдержка на несколько часов. В течение которых металл кузова медленно деформируется, выравнивается, частично возвращаясь к своему первоначальному положению. Через несколько часов к цилиндру снова прикладывается усилие – и так до полного выравнивания кузова согласно контрольным точкам.

Кроме общих принципов вытягивания деформированного кузова есть рекомендации для каждой конкретной модели

Внимание в первую очередь уделяется силовым элементам – лонжеронам, порогам, поперечным балкам. Состояние деталей облицовки (крылья, боковины) при этом большого значения не имеет, чаще всего их демонтируют перед вытягиванием на стапеле.

Рекомендация Авто24

Вытягивание кузова после ДТП – работа, требующая высокой квалификации рихтовщика. Поэтому прежде чем определиться с местом такого ремонта, ознакомьтесь с несколькими мастерскими, чтобы убедиться, что вы выбираете действительно надежный вариант. Ведь если кузов останется с перекосами, и это выяснится уже после выезда машины на дорогу, переделывать некачественную работу уже не будет смысла.

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