Согласно новому анализу, увеличение количества велосипедных дорожек во время пандемии коронавируса способствовало тому, что Лондон стал самым перегруженным городом в мире.

Поставщик информации о дорожном движении Inrix сообщил информационному агентству PA, что выделенные места для велосипедистов стали одной из причин, по которым столичные водители, застряв в пробках, потеряют в среднем 148 часов в течение всего 2021 года.

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Организация велосипедистов заявила, что обвинять новые велосипедные дорожки в том, что они вызывают пробки, это "невероятное упрощение".

В 2020 году, до массового появления велодорожек, Лондон занимал лишь 16-е место среди самых перегруженных городов.

Новые велодорожки были установлены в столице в прошлом году после вспышки коронавируса, чтобы стимулировать активное передвижение. Некоторые муниципалитеты отменили эти схемы после активного сопротивления автомобилистов, которые утверждали, что велодорожки создают заторы, но некоторые велополосы остаются на своих местах.

Операционный директор Inrix Питер Лис заявил, что установка велосипедных дорожек "негативно влияет на загруженность дорог". Он сказал что "использование дорог зависит от спроса и предложения. Если спрос растет, но дорожное пространство делится с другими видами транспорта, то для автомобилей остается меньшая часть асфальта, что влияет на скорость движения и, следовательно, на пробки".

Но Дункан Доллимор, глава отдела кампаний благотворительной организации Cycling UK, отрицал эти утверждения. Он сказал: "Невероятно упрощенно со стороны Inrix предполагать, что использование дорог зависит только от спроса и предложения, не учитывая того, насколько эффективно используется дорожное пространство. "На мосту Blackfriars велодорожки занимают 20 процентов дорожного пространства, но в пиковое время по ним может перемещаться 70 процентов людей, при этом велодорожки по всему Лондону позволяют более эффективно перемещать больше людей на меньшем пространстве".

"Автозависимость приводит к перегруженности дорог. Строя больше велосипедных дорожек, Лондон восстанавливает баланс своих дорог, предлагая безопасную, здоровую и экономичную альтернативу" – считает урбанист. По словам Лиса, основной причиной резкого роста Лондона в рейтинге пробок является его сильное экономическое восстановление после пандемии по сравнению с другими мировыми городами. "Можно утверждать, что пробки существуют, потому что это показывает, что восстановление экономики было особенно быстрым, но обратная сторона этого означает, что пробки вернулись", — сказал он.

Всего в Великобритании в этом году водители проведут в пробках в среднем 73 часа. Это на 36 часов больше, чем в 2020 году, но на 42 часа меньше чем до 2019 года. По оценкам Inrix, экономический ущерб от того, что водители застрянут в пробках в этом году, составит в среднем 595 фунтов стерлингов на человека и будет стоить Великобритании 8 млрд фунтов стерлингов.