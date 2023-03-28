Середня ціна автомобільного газу вже менше за 22 грн/л. На популярних АЗС ціна газу менше 20 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ із 27-го по 28 березня у мережах автозаправних станцій зменшилась на 11 копійок на літрі – до 21,89 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Так, відучора найбільше – 50 коп./л – автогаз утратив на АЗС мережі VostokGaz, здешевшавши до 21,49 грн/л. Найменше – 2 копійки на літрі – на станціях «БРСМ-Нафти», де сьогодні на стелах 21,28 грн/л.

Такі мережі, як «Автотранс», «Кворум», «Укрнафта» ціни на скраплений газ не змінювали.

Найдорожче автомобільний газ сьогодні можна купити на АЗС Socar – за 23,11 грн/л (-0 грн/л), найдешевше – за 19,45 грн/л – традиційно на станціях мережі «Авантаж 7».

Зміна роздрібних цін на АЗС із 27 по 28 березня, грн/л: