Средняя цена автомобильного газа уже меньше 22 грн/л. На популярных АЗС цена газа меньше 20 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ с 27 по 28 марта в сетях автозаправочных станций уменьшилась на 11 копеек на литре – до 21,89 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Цены на автогаз пошли вниз: уже дешевле 40 гривен за литр

Так, со вчерашнего дня больше всего – 50 коп./л – автогаз потерял на АЗС сети VostokGaz, подешевевший до 21,49 грн/л. Меньше всего – 2 копейки на литре – на станциях «БРСМ-Нефти», где сегодня на стелах 21,28 грн/л.

Такие сети, как "Автотранс", "Кворум", "Укрнефть", цены на сжиженный газ не меняли.

Дороже всего автомобильный газ сегодня можно купить на АЗС Socar – за 23,11 грн/л (-0 грн/л), дешевле всего – за 19,45 грн/л – традиционно на станциях сети «Авантаж 7».

Изменение розничных цен на АЗС с 27 по 28 марта, грн/л: